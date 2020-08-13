ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреа ПирлоОриентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло?
  • 23:57
    • ПСЖ вырвал победу у «Аталанты» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
  • 00:14
    • В Белоруссии задержан нападающий БАТЭ
  • 22:33
    • «Бостон» в овертайме победил «Каролину»
  • 21:58
    • Судья Казарцев завершил проверку на полиграфе
  • 21:42
    • ЦСКА и «Уфа» согласовали трансфер нападающего
    Все новости спорта

    Сеара — Гремио: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Сеара — Гремио (13.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 03:30 Бразилия. Серия А начнётся матч «Сеара» — «Гремио».

  • 20 000
  • Большой бонус новичкамЗабрать!

    Последний матч между собой: «Сеара» — «Гремио» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сеара»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Сеара» — «Гремио». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. Или можно сравнить всех букмекеров, выбрав самого лучшего из них. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 500Просто за регистрацию
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Лейпциг» с «Атлетико» без Вернера?
  • «Лейпциг» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Коламбус» попытается взять реванш
  • «Тампа-Бэй» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Аякс» и «Утрехт» забьют друг другу?
  • «Аякс» — «Утрехт». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аякс — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры