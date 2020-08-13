РБ Лейпциг — Атлетико. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.08.2020)

Составы команд:
«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Клостерман, Марцель Хальстенберг, Анхелиньо, Эмиль Форсберг, Норди Мукиэле, Даниэль Ольмо, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Патрик Шик.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Хименес, Сантьяго Арьяс, Ренан Лоди, Стефан Савич, Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Янник Карраско, Диего Силва.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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