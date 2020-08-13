РБ Лейпциг — Атлетико. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.08.2020)

В 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов начнётся матч

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Клостерман, Марцель Хальстенберг, Анхелиньо, Эмиль Форсберг, Норди Мукиэле, Даниэль Ольмо, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Патрик Шик.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Хименес, Сантьяго Арьяс, Ренан Лоди, Стефан Савич, Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Янник Карраско, Диего Силва.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.