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    «РБ Лейпциг» — «Атлетико». Футбол онлайн, трансляция, составы

    РБ Лейпциг — Атлетико. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.08.2020)

    Футбол Лига чемпионов РБ Лейпциг Атлетико Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов начнётся матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико».

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    Составы команд:

    «РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Клостерман, Марцель Хальстенберг, Анхелиньо, Эмиль Форсберг, Норди Мукиэле, Даниэль Ольмо, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Патрик Шик.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Атлетико»: Ян Облак, Хосе Хименес, Сантьяго Арьяс, Ренан Лоди, Стефан Савич, Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Янник Карраско, Диего Силва.

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