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    Пашалич: «Аталанта» была очень близка к успеху

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    Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич прокомментировал поражение от ПСЖ (1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Марио Пашалич
    Марио Пашалич

    «Мы были очень близки к успеху, но это Лига чемпионов, команды с сильными форвардами могут забить два гола за две минуты.

    Сейчас есть разочарование и сожаление из-за результата, но мы будем с нетерпением ждать новый розыгрыш ЛЧ и подойдем к нему еще более подготовленными.

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    • Нет никаких сомнений — мы сделали все, что могли, но у "ПСЖ" настолько сильные футболисты в индивидуальном плане, что они могут навредить тебе в любой момент. Думаю, мы доказали, что можем бороться с сильнейшими командами. Надеюсь, в следующем сезоне ЛЧ будет так же», — передает слова Пашалича Sky Sport Italia. 0

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