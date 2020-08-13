«Урал» пополнился хорватским хавбеком «Оренбурга»

«Урал» пополнился хавбеком «Оренбурга»
globallookpress.com
За клуб из Екатеринбурга хавбек будет выступать под номером 19.
Мишкич начал профессиональную карьеру в 2011 году в составе хорватского клуба «Радник». Затем хавбек перешел в хорватский клуб «Локомотива», после чего уехал в Словению, где выступал за «Целе» и «Олимпию» из Любляны.
В августе 2018 года Мишкич дебютировал в РПЛ в составе «Оренбурга». За два сезона он принял участие в 49 матчах чемпионата России.
🤝Dobrodošli u Ekaterinburg!— ФК Урал (@FCURAL) August 13, 2020
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🇭🇷 26-летний опорный полузащитник из Хорватии Даниэль Мишкич сегодня стал игроком #ФКУрал. Он перешел в наш клуб из @fcorenburg
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Подробности: https://t.co/Iggzsdjwp1 pic.twitter.com/NcBQwyHtuB