«Урал» пополнился хорватским хавбеком «Оренбурга»

Хорватский полузащитникпродолжит карьеру в, сообщает пресс-служба «шмелей».

За клуб из Екатеринбурга хавбек будет выступать под номером 19.

Мишкич начал профессиональную карьеру в 2011 году в составе хорватского клуба «Радник». Затем хавбек перешел в хорватский клуб «Локомотива», после чего уехал в Словению, где выступал за «Целе» и «Олимпию» из Любляны.

В августе 2018 года Мишкич дебютировал в РПЛ в составе «Оренбурга». За два сезона он принял участие в 49 матчах чемпионата России.

🤝Dobrodošli u Ekaterinburg!

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🇭🇷 26-летний опорный полузащитник из Хорватии Даниэль Мишкич сегодня стал игроком #ФКУрал. Он перешел в наш клуб из @fcorenburg

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Подробности: https://t.co/Iggzsdjwp1 pic.twitter.com/NcBQwyHtuB — ФК Урал (@FCURAL) August 13, 2020

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