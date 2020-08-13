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    «Урал» пополнился хорватским хавбеком «Оренбурга»

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    Хорватский полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич продолжит карьеру в «Урале», сообщает пресс-служба «шмелей».

    «Урал» пополнился хавбеком «Оренбурга»
    «Урал» пополнился хавбеком «Оренбурга»

    За клуб из Екатеринбурга хавбек будет выступать под номером 19.

    Мишкич начал профессиональную карьеру в 2011 году в составе хорватского клуба «Радник». Затем хавбек перешел в хорватский клуб «Локомотива», после чего уехал в Словению, где выступал за «Целе» и «Олимпию» из Любляны.

    В августе 2018 года Мишкич дебютировал в РПЛ в составе «Оренбурга». За два сезона он принял участие в 49 матчах чемпионата России.

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