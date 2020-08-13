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    Официально: Матюиди — игрок «Интер Майами»

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    «Интер Майами» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду экс-полузащитника «Ювентуса» Блеза Матюиди.

    Блез Матюиди
    Блез Матюиди

    33-летний француз присоединился к американскому клубу на правах свободного агента. Срок контракта с хавбеком не сообщается.

    В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Матюиди провел 35 матчей и получил в них две желтые карточки. В 2018 году хавбек выиграл чемпионат мира в России со сборной Франции.

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    • Также в его послужном списке четыре титула чемпиона Франции, три Кубка Франции, четыре Кубка лиги, пять Суперкубков Франции, три победы в Серии А, один Кубок Италии и Суперкубок Италии.

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