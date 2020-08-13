Официально: Матюиди — игрок «Интер Майами»

на своем официальном сайте объявил о переходе в команду экс-полузащитника

33-летний француз присоединился к американскому клубу на правах свободного агента. Срок контракта с хавбеком не сообщается.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Матюиди провел 35 матчей и получил в них две желтые карточки. В 2018 году хавбек выиграл чемпионат мира в России со сборной Франции.

Также в его послужном списке четыре титула чемпиона Франции, три Кубка Франции, четыре Кубка лиги, пять Суперкубков Франции, три победы в Серии А, один Кубок Италии и Суперкубок Италии.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️

Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020

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