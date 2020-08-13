Куктош — Хатлон (13.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в высшей Лиге Таджикистана начнётся матч

Последний матч между собой: «Хатлон» — «Куктош» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Куктош»).

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