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    Гендиректор «Зенита»: Анюков войдет в тренерский штаб Семака

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что бывший защитник команды Александр Анюков войдет в тренерский штаб Сергея Семака.

    Александр Анюков
    Александр Анюков

    «Александр Анюков войдет в тренерский штаб "Зенита" на следующей неделе», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

    Анюков — воспитанник «Крыльев Советов». За первую команду он начал играть в 2003 году. На его счету 109 матчей, четыре гола и семь голевых передач.

    В 2005 году защитник стал игроком «Зенита». За питерцев он провел 417 матчей и выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионатов России, Кубок, а также Суперкубок УЕФА.

    Сезон-2019/20 Анюков провел в «Крыльях Советов» на правах аренды, а по окончании соглашения объявил о завершении карьеры. 0

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