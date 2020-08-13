Гендиректор «Зенита»: Анюков войдет в тренерский штаб Семака

Генеральный директор «Зенита»рассказал, что бывший защитник командывойдет в тренерский штаб

«Александр Анюков войдет в тренерский штаб "Зенита" на следующей неделе», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Анюков — воспитанник «Крыльев Советов». За первую команду он начал играть в 2003 году. На его счету 109 матчей, четыре гола и семь голевых передач.

В 2005 году защитник стал игроком «Зенита». За питерцев он провел 417 матчей и выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионатов России, Кубок, а также Суперкубок УЕФА.

Сезон-2019/20 Анюков провел в «Крыльях Советов» на правах аренды, а по окончании соглашения объявил о завершении карьеры. 0