Аякс — Утрехт: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.08.2020)

В 19:45 в матче чемпионата Нидерландов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Утрехт» — «Аякс» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Аякс»).

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