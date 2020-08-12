Томь — Спартак-2 (12.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Томь» — «Спартак-2» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Спартак-2»).

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