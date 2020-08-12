«Аталанта» — ПСЖ: составы, онлайн, прогноз

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Аталанта»: Спортьелло — Толой, Кальдара, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич, Гомес — Сапата.

Запасные: Росси, Джельми, Шутало, Паломино, Чиборра, Муриэль, Пикколи, Малиновский, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли.

ПСЖ: Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе, Маркиньос, Эррера — Сарабия, Икарди, Неймар.

Запасные: Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Чупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуэндо-Муинга, Дагба, Руис-Атиль, Мбе Со.

Матч пройдет в Португалии и начнется в 22:00 мск. Противостояние будет состоять из одной игры.

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