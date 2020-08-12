Шинник — Краснодар-2: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.08.2020)

В 18:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар-2» — «Шинник» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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