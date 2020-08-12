ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Локомотив»Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
  • 10:06
    • Василевский установил рекорд «Тампы»
  • 09:03
    • «Краснодар» начнет выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф квалификации
  • 08:50
    • Слуцкий рассчитывает на пожизненную дисквалификацию Иванова
  • 08:39
    • «Спартак» претендует на защитника «Страсбура»
  • 08:11
    • 61 очко Лилларда в матче с «Далласом», «Финикс» обыграл «Филадельфию»
    Все новости спорта

    Шинник — Краснодар-2: онлайн-трансляция матча начнется в 18:30

    Шинник — Краснодар-2: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.08.2020)

    Футбол ФНЛ Футбол России Футбол России Шинник Краснодар-2 Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 18:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Шинник» — «Краснодар-2».

  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Последний матч между собой: «Краснодар-2» — «Шинник» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Шинник» — «Краснодар-2». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. Или можно сравнить всех букмекеров, выбрав самого лучшего из них. 0

    Смотреть матч онлайнБесплатно, нужна регистрация
    Бонус 15 000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» не испугается ПСЖ
  • «Аталанта» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Поднимется ли «Рейнджерс» на первое место?
  • «Рейнджерс» — «Сент-Джонстон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Смогут ли «Кэпс» обыграть «Айлендерс»?
  • «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.67
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Крылья Советов — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры