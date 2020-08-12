Рунавик — Викингур: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.08.2020)

В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «Викингур» — «Рунавик» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рунавик»).

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