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    Рунавик — Викингур: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Рунавик — Викингур: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.08.2020)

    Футбол Футбол Фарерских островов
    В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч «Рунавик» — «Викингур».

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    Последний матч между собой: «Викингур» — «Рунавик» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рунавик»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Рунавик» — «Викингур». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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