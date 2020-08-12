Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир (12.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ЦСКА-Памир» — «Регар-ТадАЗ» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Регар-ТадАЗ»).

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