Нефтехимик — Енисей (12.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Енисей» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нефтехимик»).

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