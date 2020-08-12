ХБ Торсхавн — АБ Аргир: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.08.2020)

В 20:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «АБ Аргир» — «ХБ Торсхавн» 0:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ХБ Торсхавн»).

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