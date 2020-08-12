Динамо Брянск — Нижний Новгород (12.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нижний Новгород»).

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