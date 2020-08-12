Динамо Брест — Слуцк (12.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

В турнирной таблице «Динамо Брест» занимает 7 место с 29 очками, «Слуцк» — 11 место с 21 очком.

Последний матч между собой: «Слуцк» — «Динамо Брест» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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