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    ЦСКА и «Аэрофлот» продлят партнерство до конца года

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    ЦСКА и «Аэрофлот» договорились о пролонгации партнерства на период до 31 декабря 2020 года, сообщает официальный сайт московского клуба.

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    В соответствии с соглашением авиакомпания сохранит статус официального перевозчика армейцев чартерными и регулярными рейсами на период до конца 2020 года.

    Клуб, в свою очередь, обеспечит размещение рекламы «Аэрофлота» на форме игроков клуба, на других носителях, а также предоставит иные преференции, предусмотренные спонсорским пакетом. Соглашение не предполагает денежных расчетов между сторонами.

    «Мы благодарны нашему давнему и надежному партнеру "Аэрофлоту" за то, что в столь непростые для их отрасли времена компания нашла возможность продолжить сотрудничество с нами. Перелеты с "Аэрофлотом" — самый комфортный и безопасный выбор для нас.

    Мы постоянно участвуем в еврокубках, количество перелетов очень большое, и эти вопросы важны. "Аэрофлот" со своей стороны делает все, чтобы игроки, тренеры и персонал чувствовали себя комфортно, а мы будем стараться и впредь не подводить нашего партнера как на футбольном поле, так и в совместных активностях», — заявил гендиректор «армейцев» Роман Бабаев.

    Аэрофлот с 2009 года является партнером и официальным перевозчиком футбольного клуба ЦСКА. 0

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