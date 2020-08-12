Аталанта — ПСЖ. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (12.08.2020)

В 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов начнётся матч

Составы команд:

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Маттиа Кальдара, Берат Джимсити, Робин Гозенс, Алехандро Гомес, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Марио Пашалич, Дуван Сапата.

«ПСЖ»: Кейлор Навас, Тьяго Силва, Преснел Кимпембе, Тило Керер, Хуан Бернат, Маркос Маркиньос, Андер Эррера, Идрисса Гана Гейе, Неймар, Мауро Икарди, Пабло Сарабия.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.