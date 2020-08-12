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    «Аталанта» — «ПСЖ». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Аталанта — ПСЖ. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (12.08.2020)

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    В 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов начнётся матч «Аталанта» — «ПСЖ».

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    Составы команд:

    «Аталанта»: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Маттиа Кальдара, Берат Джимсити, Робин Гозенс, Алехандро Гомес, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Марио Пашалич, Дуван Сапата.

    «ПСЖ»: Кейлор Навас, Тьяго Силва, Преснел Кимпембе, Тило Керер, Хуан Бернат, Маркос Маркиньос, Андер Эррера, Идрисса Гана Гейе, Неймар, Мауро Икарди, Пабло Сарабия.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «ПСЖ» со счетом 0:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей. Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор. 0

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