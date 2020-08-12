Аталанта — ПСЖ. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (12.08.2020)

Составы команд:
«Аталанта»: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Маттиа Кальдара, Берат Джимсити, Робин Гозенс, Алехандро Гомес, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Марио Пашалич, Дуван Сапата.
«ПСЖ»: Кейлор Навас, Тьяго Силва, Преснел Кимпембе, Тило Керер, Хуан Бернат, Маркос Маркиньос, Андер Эррера, Идрисса Гана Гейе, Неймар, Мауро Икарди, Пабло Сарабия.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «ПСЖ» со счетом 0:2.
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