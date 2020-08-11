Вулверхэмптон — Севилья. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.08.2020)

В 22:00 в 1/4 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Адама Траоре.

«Севилья»: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Серхио Регилон, Эвер Банега, Жоан Жордан, Фернандо, Лукас Окампос, Сусо, Юссеф Эн-Несири.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.