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    «Вулверхэмптон» — «Севилья». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вулверхэмптон — Севилья. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.08.2020)

    Футбол Лига Европы Вулверхэмптон Севилья Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в 1/4 финала Лиги Европы начнётся матч «Вулверхэмптон» — «Севилья».

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    Составы команд:

    «Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Адама Траоре.

    «Севилья»: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Серхио Регилон, Эвер Банега, Жоан Жордан, Фернандо, Лукас Окампос, Сусо, Юссеф Эн-Несири.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Севилья» со счетом 0:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей. Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор. 0

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