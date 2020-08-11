Вулверхэмптон — Севилья. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.08.2020)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Адама Траоре.
«Севилья»: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Серхио Регилон, Эвер Банега, Жоан Жордан, Фернандо, Лукас Окампос, Сусо, Юссеф Эн-Несири.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Севилья» со счетом 0:2.
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