ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 4-10 августа
  • 07:00
    • «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ
  • 08:29
    • «Лейкерс» выиграли у «Денвера», «Майами» разгромил «Индиану»
  • 07:16
    • Экс-игрок «Локомотива» интересен клубу Бекхэма
  • 00:39
    • Пенальти вывел «МЮ» в полуфинал Лиги Европы
  • 23:54
    • «Интер» обыграл «Байер» и вышел в полуфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    Тухель: ПСЖ будет очень сложно сыграть на ноль с «Аталантой»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Аталанта Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Хорошая защита будет очень важна в матче с "Аталантой". У них совершенно уникальный стиль. Они атакуют всеми своими игроками, все время продвигаются вперед и везде нажимают. Их 10-й номер, Гомес, всегда свободен и передвигается. Он старается взаимодействовать с другими игроками на небольших пространствах.

    Все это означает, что мы должны быть очень сосредоточены в защите и стараться не уступать, но мы знаем, что будет очень сложно не пропустить от "Аталанты". Кейлор Навас мог бы стать ключевым игроком, потому что он всегда спокоен и имеет большой опыт в этих соревнованиях», — приводит слова Тухеля Football Italia.

    Встреча состоится 12 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало — в 22:00 мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» начнет чемпионат без раскачки?
  • «Ротор» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • В Дуйсбурге матч будет результативным
  • «Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Шахтер» Д и «Базель» не будут стесняться атаковать
  • «Шахтер» Д — «Базель». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ротор — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры