Тухель: ПСЖ будет очень сложно сыграть на ноль с «Аталантой»

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча св четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Хорошая защита будет очень важна в матче с "Аталантой". У них совершенно уникальный стиль. Они атакуют всеми своими игроками, все время продвигаются вперед и везде нажимают. Их 10-й номер, Гомес, всегда свободен и передвигается. Он старается взаимодействовать с другими игроками на небольших пространствах.

Все это означает, что мы должны быть очень сосредоточены в защите и стараться не уступать, но мы знаем, что будет очень сложно не пропустить от "Аталанты". Кейлор Навас мог бы стать ключевым игроком, потому что он всегда спокоен и имеет большой опыт в этих соревнованиях», — приводит слова Тухеля Football Italia.

Встреча состоится 12 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало — в 22:00 мск. 0