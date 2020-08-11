Тихонов: Уровень игроков «Спартака» и «Зенита» несопоставим

Бывший футболист сборной Россиисравнил уровень

«Вот "Спартак" забивает два мяча в матче с "Сочи", все у него получается.

Так надо же не опускать руки, а идти вперед и забивать третий, чтобы соперника психологически надломить. Посмотрите, как играет "Бавария", это же яркий пример.

"Зенит" в чем-то похож на "Спартак", только он не пропускает, уровень футболистов двух команд несопоставим.

Команда Семака забивает первый, отдыхает, а потом в конце забивает второй», — сказал Тихонов в эфире канала «Матч Премьер». 0