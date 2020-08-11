Слуцкий: Мы уверены, что этот год станет крайне эффективным для «Рубина»

Леонид Слуцкий
globallookpress.com
«Болельщики "Рубина", клуб существует и играет для вас. Мы пытаемся играть в остроатакующий футбол, который нравится зрителям.
У нас появилось много молодых футболистов, которые будут развиваться благодаря вашей поддержке.
Мы уверены, что этот год станет для нас крайне эффективным в сотрудничестве с вами», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, сегодня матчем «Рубин» — «Локомотив» завершится программа первого тура РПЛ. Встреча начнется в 20:00 мск. 0