Шахтёр Д — Базель. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.08.2020)

Составы команд:
«Шахтёр Д»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Додо, Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антониу Сильва, Марлос, Алан Патрик, Жуниор Мораес.
«Базель»: Джордже Николич, Сильван Видмер, Омар Альдерете, Jasper van der Werff, Рауль Петретта, Самуэле Кампо, Фабиан Фрай, Таулант Джака, Валентин Штокер, Afimico Pululu, Arthur Cabral.
Предыдущий матч соперников: «Базель» — «Шахтёр Д» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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