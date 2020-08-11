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    «Шахтёр Д» — «Базель». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Шахтёр Д — Базель. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.08.2020)

    Футбол Лига Европы Шахтер Донецк Базель Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в матче четвертьфинала Лиги Европы начнётся матч «Шахтёр Д» — «Базель».

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    Составы команд:

    «Шахтёр Д»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Додо, Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антониу Сильва, Марлос, Алан Патрик, Жуниор Мораес.

    «Базель»: Джордже Николич, Сильван Видмер, Омар Альдерете, Jasper van der Werff, Рауль Петретта, Самуэле Кампо, Фабиан Фрай, Таулант Джака, Валентин Штокер, Afimico Pululu, Arthur Cabral.

    Предыдущий матч соперников: «Базель» — «Шахтёр Д» 1:3 (полная статистика встреч).

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