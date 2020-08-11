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    Шахтёр Д — Базель: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Шахтёр Д — Базель: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.08.2020)

    Футбол Лига Европы Шахтер Донецк Базель Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в матче четвертьфинала Лиги Европы начнётся матч «Шахтёр Д» — «Базель».

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    Последний матч между собой: «Базель» — «Шахтёр Д» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шахтёр Д»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Шахтёр Д» — «Базель». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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