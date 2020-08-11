Семак: «Зенит» каждое трансферное окно должен подписывать двоих-троих игроков хорошего уровня

Главный тренеррассказал о ситуации с усилением питерской команды.

«Придя в команду более двух лет назад, я четко обозначил, что команда каждое трансферное окно должна подписывать двоих-троих игроков хорошего уровня, чтобы через два года у нас сформировалась достаточно крепкая команда. К сожалению, два трансферных окна, которые у нас были за последние два года, прошли без усилений состава.

Не поддерживаю мнение о наличии двух составов у "Зенита". У нас много молодых игроков, их нельзя назвать нашими лидерами или игроками с определенным весом в российском футболе.

У нас и у "Локомотива" примерно равные составы. Есть костяк из 12-14 игроков и по 5 молодых игроков, которые должны доказывать», — сказал Семак в программе «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24». 0