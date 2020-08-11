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    Ротенберг с благодарностью относится к Кокорину

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    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг объяснил, почему нападающий Александр Кокорин не остался в сочинском клубе.

    Борис Ротенберг
    Борис Ротенберг

    «У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная. Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучшее для него. Это жизнь, это его право. На самом деле, с благодарностью отношусь к Саше.

    Он позвонил мне, я сказал ему: "Это твое решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны". Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так.

    Я даже и не пытался финансово тягаться со "Спартаком". У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте все равно второстепенны, я считаю», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

    Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на три года. 0

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