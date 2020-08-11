Клаксвик — Фуглафьердур (11.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «Фуглафьердур» — «Клаксвик» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Клаксвик»).

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