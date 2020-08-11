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    Федун назвал чушью информацию о недовольстве работой Тедеско

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал чушью информацию о том, что он недоволен работой главного тренера команды Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Красно-белые в 1-м туре РПЛ сыграли вничью с «Сочи» (2:2), упустив победу в концовке матча. После этого в соцсетях появилась информация, что Тедеско может покинуть свой пост уже в этом году.

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    • «Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера.

    Что является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», — приводит ТАСС слова Федуна.

    34-летний немец возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в прошлом сезоне РПЛ и не попала в еврокубки. 0

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