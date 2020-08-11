Эммен — Гронинген: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.08.2020)

Последний матч между собой: «Гронинген» — «Эммен» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эммен»).
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