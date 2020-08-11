Новичок «Рубина» назвал Россию лучшей страной для футбола

Новичок казанского «Рубина»высказался о своем выступлении в России.

«Переход в "Рубин" — это большой шаг вперед. Теперь мне нужно проявить себя здесь и помочь клубу, чтобы сделать новый большой шаг. И так поэтапно. Но я не думаю, как бы поскорее уехать в европейский чемпионат.

По-моему, чемпионат России — самый лучший. На полном серьезе думаю, что это вообще лучшая страна для футбола. Лично мне тут все нравится, я чувствую себя здесь как на родине. Язык я уже хорошо знаю, люди мне близки, местные жители мне очень нравятся.

Русский язык дался мне легко, возможно, из-за небольшой схожести с сербским. Но я не занимался персонально с учителем или репетитором. Я просто общался с одноклубниками в раздевалке, на поле — впитывал, что они говорят. Пытался узнавать у них новые слова, фразы. И так постепенно выучил язык.

А еще мне помогло то, что я слушал русские песни. Причем это разные композиции, все названия и имена не вспомню, но в основном слушал рэп. Люблю Jah Khalib, особенно песню "Созвездие ангела". Русская музыка мне нравится.

Порой легионеры не лучшим образом отзываются о российских людях: говорят, что они грустные, неулыбчивые. Но те, кто так говорит, не понимают вас. Для меня русские люди — очень хорошие. Они как сербы практически, ментально наши народы действительно похожи. Русские и сербы — один в один. Во многом поэтому я так легко адаптировался в России.

Пока я мало что успел посмотреть в России, потому что обычно команда прилетает на игру в день матча или за сутки, поэтому погулять не получается. Но из того, что успел посмотреть, отмечу Сочи (там хорошая погода). Москва и Питер — это очень красивые города европейского уровня. Как и Казань.

Я две недели провел на карантине после прилета в Россию, поэтому толком ничего не видел в городе, сидел на базе. Но еще успею погулять по городу. Наслышан, что здесь очень красиво и комфортно», — приводит слова Деспотовича «Бизнес Online». 0