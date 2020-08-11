Араторе: Результат игры с «Динамо» оказался не тем, которого мы хотели

Марко Араторе
«Урал»
В составе гостей забитыми мячами отметились Клинтон Нжи (38) и Сильвестр Игбун (60).
«Мы провели хороший матч, но результат оказался не тем, которого мы хотели.
Мы создавали опасные моменты, потом пропустили гол в контратаке, старались отыграться, но пропустили второй мяч со "стандарта".
Мы пытались отыграться, но было очень трудно сохранять энергию игры», — цитирует Араторе «РИА Новости».
Во втором туре «Урал» сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится 15 августа. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени. 0