Араторе: Результат игры с «Динамо» оказался не тем, которого мы хотели

Полузащитник «Урала» Марко Араторе подвел итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Динамо» со счетом 0:2.

В составе гостей забитыми мячами отметились Клинтон Нжи (38) и Сильвестр Игбун (60).

«Мы провели хороший матч, но результат оказался не тем, которого мы хотели.

Мы создавали опасные моменты, потом пропустили гол в контратаке, старались отыграться, но пропустили второй мяч со "стандарта".

Мы пытались отыграться, но было очень трудно сохранять энергию игры», — цитирует Араторе «РИА Новости».

Во втором туре «Урал» сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится 15 августа. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени. 0