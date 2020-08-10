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    Твенте — Фортуна Ситтард: онлайн-трансляция матча начнется в 19:45

    Твенте — Фортуна Ситтард: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.08.2020)

    Футбол Эредивизия
    В 19:45 в матче чемпионата Нидерландов по футболу начнётся матч «Твенте» — «Фортуна Ситтард».

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    Последний матч между собой: «Фортуна Ситтард» — «Твенте» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Твенте»).

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