Семак: «Спартаку» по силам бороться за путевку в ЛЧ

Главный тренерсчитает, что ув текущем сезоне хорошие шансы побороться за место в Лиге чемпионов.

«Прошлый сезон у "Спартака" не получился, отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, я думаю, есть абсолютно все возможности для того, чтобы та задача, которая была озвученная, была выполнена.

Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду и укрепит позиции. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон.

Конечно, абсолютно по силам "Спартаку" бороться за путевку в Лигу чемпионов», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Игра завершилась скандалом из-за арбитра. 0