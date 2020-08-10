Семак: «Спартаку» по силам бороться за путевку в ЛЧ

Сергей Семак
globallookpress.com
«Прошлый сезон у "Спартака" не получился, отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, я думаю, есть абсолютно все возможности для того, чтобы та задача, которая была озвученная, была выполнена.
Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду и укрепит позиции. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон.
Конечно, абсолютно по силам "Спартаку" бороться за путевку в Лигу чемпионов», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Игра завершилась скандалом из-за арбитра. 0