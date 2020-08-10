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    Семак: «Спартаку» по силам бороться за путевку в ЛЧ

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что у «Спартака» в текущем сезоне хорошие шансы побороться за место в Лиге чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Прошлый сезон у "Спартака" не получился, отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, я думаю, есть абсолютно все возможности для того, чтобы та задача, которая была озвученная, была выполнена.

    Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду и укрепит позиции. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон.

    Конечно, абсолютно по силам "Спартаку" бороться за путевку в Лигу чемпионов», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

    Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Игра завершилась скандалом из-за арбитра. 0

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