В «Сочи» отреагировали на работу судей в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи»прокомментировал работу судей в матче первого тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

По ходу встречи «Спартак» вел 2:0, но сочинцы отыгрались благодаря двум пенальти.

«Не хотелось бы обсуждать это. Я понимаю, что сейчас все слишком возбуждены по поводу судейства. Специалисты разберутся и проанализируют. Судейство будет меняться в лучшую сторону. Без огрехов не бывает.

Помните наш первый старт? Или нашу первую половину прошлого сезона? Что нам теперь, вешаться что ли? Вешаться не надо. Надо больше разговаривать о футболе.

Хороший матч был, я доволен тем, как играла команда. Достаточно зрелищная была игра, и у нас, и у "Спартака" было много моментов. В гостях со "Спартаком" взять балл ‑ это всегда плюс. Ничья на выезде ‑ это всегда приобретение. Ребята не опустили руки, отыгрались», — приводит слова Рубашко «Р-Спорт». 0