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    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Копенгаген. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.08.2020)

    Футбол Лига Европы Манчестер Юнайтед Копенгаген Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в матче четвертьфинала Лиги Европы начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген».

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    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Серхио Херман Ромеро, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Брендон Уильямс, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль.

    «Копенгаген»: Карл-Юхан Юнссон, Гильермо Варела, Андреас Бьелланд, Nicolai Boilesen, Виктор Нельссон, Йенс Стаге, Зека, Пеп Бьель, Мохаммед Дарами, Jonas Wind, Расмус Фальк.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей. Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор. 0

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