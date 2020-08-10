Манчестер Юнайтед — Копенгаген. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.08.2020)

В 22:00 в матче четвертьфинала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Серхио Херман Ромеро, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Брендон Уильямс, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль.

«Копенгаген»: Карл-Юхан Юнссон, Гильермо Варела, Андреас Бьелланд, Nicolai Boilesen, Виктор Нельссон, Йенс Стаге, Зека, Пеп Бьель, Мохаммед Дарами, Jonas Wind, Расмус Фальк.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.