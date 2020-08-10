Манчестер Юнайтед — Копенгаген. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.08.2020)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Серхио Херман Ромеро, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Брендон Уильямс, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль.
«Копенгаген»: Карл-Юхан Юнссон, Гильермо Варела, Андреас Бьелланд, Nicolai Boilesen, Виктор Нельссон, Йенс Стаге, Зека, Пеп Бьель, Мохаммед Дарами, Jonas Wind, Расмус Фальк.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до