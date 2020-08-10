Интер — Байер. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.08.2020)

В 22:00 в 1/4 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Диего Годин, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Роберто Гальярдини, Эшли Янг, Николо Барелла, Danilo D'Ambrosio, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.

«Байер»: Лукаш Градецки, Свен Бендер, Ларс Бендер, Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Керем Демирбай, Юлиан Баумгартлингер, Мусса Диаби, Эксекиэль Паласиос, Кай Хаверц, Кевин Фолланд.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.