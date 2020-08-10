Интер — Байер. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.08.2020)

Составы команд:
«Интер»: Самир Ханданович, Диего Годин, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Роберто Гальярдини, Эшли Янг, Николо Барелла, Danilo D'Ambrosio, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.
«Байер»: Лукаш Градецки, Свен Бендер, Ларс Бендер, Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Керем Демирбай, Юлиан Баумгартлингер, Мусса Диаби, Эксекиэль Паласиос, Кай Хаверц, Кевин Фолланд.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Интер» со счетом 1:0.
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