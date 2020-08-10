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    Гайч пообещал бросить вызов Дзюбе

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    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч заявил о намерении побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.

    Адольфо Гайч
    Адольфо Гайч

    «Мне нравится, как играет Дзюба. Нас сравнивают прежде всего из-за физических данных, антропометрии.

    Мы оба силовые форварды. Но все-таки Дзюба и я немного друг от друга отличаемся. Мне кажется, я чуть побыстрее, так как моложе.

    Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным.

    Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России», — приводит слова Гайча «Чемпионат». 0

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