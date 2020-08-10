Гайч пообещал бросить вызов Дзюбе

Нападающий ЦСКАзаявил о намерении побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Мне нравится, как играет Дзюба. Нас сравнивают прежде всего из-за физических данных, антропометрии.

Мы оба силовые форварды. Но все-таки Дзюба и я немного друг от друга отличаемся. Мне кажется, я чуть побыстрее, так как моложе.

Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным.

Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России», — приводит слова Гайча «Чемпионат». 0