Уфа — Краснодар: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.08.2020)

В 17:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Уфа» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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