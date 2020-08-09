Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс»

Нападающийпродлил контракт с клубом.

36-летний форвард заключил соглашение на один год с возможностью продления еще на шесть месяцев.

В нынешнем сезоне Тевес провел в чемпионате Аргентины 17 матчей, в которых забил девять мячей и сделал две голевые передачи.

Carlos Tevez firmó su nuevo contrato con el club hasta 2021. Carlitos es de Boca y de Boca no se va... pic.twitter.com/5ihlDt7MDm — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) August 8, 2020

Тевес — воспитанник «Боки», в ее составе форвард провел первые годы профессиональной карьеры — с 2001 по 2005 год. В сезоне-2015/16 он в первый раз вернулся в клуб из Буэнос-Айреса, а второй раз — в 2018 году.

0