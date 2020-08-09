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    Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс»

    Футбол Латинская Америка
    Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес продлил контракт с клубом.

    Карлос Тевес
    Карлос Тевес

    36-летний форвард заключил соглашение на один год с возможностью продления еще на шесть месяцев.

    В нынешнем сезоне Тевес провел в чемпионате Аргентины 17 матчей, в которых забил девять мячей и сделал две голевые передачи.

    Тевес — воспитанник «Боки», в ее составе форвард провел первые годы профессиональной карьеры — с 2001 по 2005 год. В сезоне-2015/16 он в первый раз вернулся в клуб из Буэнос-Айреса, а второй раз — в 2018 году.

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