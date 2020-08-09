Суарес: «Бавария» — один из главных претендентов на победу в ЛЧ

Нападающийподелился своим мнением о победе над «Наполи» (3:1) и выходом в следующий раунд. Форвард также оценил «Баварию» — соперника каталонцев по четвертьфиналу

«Мы две недели готовились к этому матчу. Знали, что с Наполи будет непросто после того, что мы увидели в первом матче.

По ходу встречи мы создавали все больше моментов и повели 3:0. Их гол дал нам пищу для размешлений. Знали, что во втором тайме они пойдут вперед большими силами, но мы отлично справились с этим давленим.

В одном матче с "Баварией" возможно все. Они среди претендентов на победу в турнире, но и мы тоже», — приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» — «Бавария» пройдет 14 августа в Лиссабоне. Напомним, турнир с этой стадии будет разыгрываться по системе «Финала восьми». 0