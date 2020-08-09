Спартак — Сочи (09.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Сочи» — «Спартак» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Спартак»).

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