Сетьен: «Бавария» — отличная команда, но и мы тоже

Главный тренерподвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с(3:1).

«Мы сделали лишь шаг. На первых минутах "Наполи" заставил нас серьезно попотеть. У них отличная команда. Нам пришлось обороняться всеми силами. Если бы им удалось забить второй мяч, они получили бы заряд уверенности, поэтому мы старались не допустить этого, но нам пришлось изрядно понервничать.

Лионель Месси получил довольно серьезный ушиб в столкновении с Кулибали, но я не думаю, что это повреждение станет для него большой проблемой. Все соперники сильные, и все матчи сложные. Им будет так же сложно, как и нам. "Бавария" — отличная команда, но и мы тоже», — цитирует Сетьена сайт УЕФА.

В четвертьфинале каталонцы сыграют против «Баварии». Игра пройдет 14 августа в Лиссабоне. 0