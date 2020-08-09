Сангжу Сангму — Пусан Ай Парк (09.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:00 в К-Лиге-1 Южной Кореи начнётся матч

Последний матч между собой: «Пусан Ай Парк» — «Сангжу Сангму» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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