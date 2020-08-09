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    Паратичи: Мы уверены, что Пирло станет великим тренером

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    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал назначение Андреа Пирло на пост главного тренера команды.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Назначение Пирло — очень естественный для "Ювентуса" процесс. Он играл в нашем клубе и всегда был на связи со всеми.

    Андреа был великим игроком, и мы уверены, что он повторит этот путь, но уже в роли тренера», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

    Контракт 41-летнего специалиста с командой рассчитан до 30 июня 2022 года. На этой должности он заменил Маурицио Сарри, покинувший команду после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала — в двухматчевом противостоянии туринцы уступили «Лиону» (0:1, 2:1). 0

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