Паратичи: Мы уверены, что Пирло станет великим тренером

Спортивный директор «Ювентуса»прокомментировал назначениена пост главного тренера команды.

«Назначение Пирло — очень естественный для "Ювентуса" процесс. Он играл в нашем клубе и всегда был на связи со всеми.

Андреа был великим игроком, и мы уверены, что он повторит этот путь, но уже в роли тренера», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

Контракт 41-летнего специалиста с командой рассчитан до 30 июня 2022 года. На этой должности он заменил Маурицио Сарри, покинувший команду после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала — в двухматчевом противостоянии туринцы уступили «Лиону» (0:1, 2:1). 0