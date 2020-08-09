Мехелен — Андерлехт: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.08.2020)

Последний матч между собой: «Андерлехт» — «Мехелен» 1:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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