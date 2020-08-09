Мехелен — Андерлехт: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.08.2020)

В 19:15 в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Андерлехт» — «Мехелен» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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