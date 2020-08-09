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    Кортрейк — Васланд-Беверен: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Кортрейк — Васланд-Беверен: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.08.2020)

    Футбол
    В 21:45 в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч «Кортрейк» — «Васланд-Беверен».

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    Последний матч между собой: «Кортрейк» — «Васланд-Беверен» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кортрейк»).

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