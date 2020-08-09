Хераклес — ПЕК Зволле: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.08.2020)

В 17:45 в матче чемпионата Нидерландов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Хераклес» — «ПЕК Зволле» 4:0 (полная статистика встреч).

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