Де Графсхап — Волендам: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.08.2020)

В 15:30 в матче чемпионата Нидерландов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Де Графсхап» — «Волендам» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Де Графсхап»).

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