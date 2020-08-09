ЦСКА-Памир — Истаравшан: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.08.2020)

В 15:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Истаравшан» — «ЦСКА-Памир» 1:2 (полная статистика встреч).

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